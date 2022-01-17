Suluova'da bir apartmanın bodrumunda piknik tüpü patladı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilkesinde bir apartmanın bodrum kısmında piknik tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, 2. Etap TOKİ Konutları'nın bodrum kısmında, henüz belirlenemeyen bir nedenle piknik tüpü patladı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Patlamanın etkisiyle bodrumda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hasar oluşan bodrumda patlama esnasında kimsenin olmadığı öğrenildi.