Suluova'da anaokulu öğrencilerine 'itfaiye' eğitimi verildi - Haberler
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Suluova'da anaokulu öğrencilerine "itfaiye" eğitimi verildi

AA / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel
Suluova'da anaokulu öğrencilerine

Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri "İtfaiye Haftası" dolayısıyla anaokulu öğrencilerine eğitim verdi.

Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri "İtfaiye Haftası" dolayısıyla anaokulu öğrencilerine eğitim verdi.

Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından İtfaiye Müdürü Mehmet Özgan'ın da katılımıyla Valide Sultan Anaokulu öğrencilerine eğitim verildi.

Eğitimde öğrencilere ilk yardım, deprem ve yangın anında yapılaması gerekenler, yangın söndürmede kullanılan kıyafet, araç ve malzemelerle ilgili bilgi aktarıldı.

Özgan, eğitimin son derece verimli geçtiğini, çocukları mutlu ettikleri için kendilerinin de mutlu olduğunu söyledi.

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AA / Seyfullah Uzun - Son Dakika Haberleri
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