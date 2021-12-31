Suluova'da anaokulu öğrencilerinden PTT'ye ziyaret
AA / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel
Suluova'da anaokulu öğrencileri, PTT Suluova şubesini ziyaret etti.
Suluova'da anaokulu öğrencileri, PTT Suluova şubesini ziyaret etti.
TOKİ Çelebi Mehmet Anaokulu öğrencileri, öğretmenleriyle gerçekleştirdikleri ziyarette PTT hizmetleri ile APS, kargo, mektup gönderirken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgilendirildi.
Anaokulu öğrencileri, hazırladıkları kartpostalları kendileri için hazırlanan posta kutusuna atarak ailelerine gönderdi.
PTT Şube Müdürü Vekili Levent Özentürk, faaliyetleri hakkında bilgi vererek, öğrencilerin konu ile ilgili sorularını cevaplandırdı.
Özentürk, öğrencilere hikaye kitabı hediye etti.
AA / Seyfullah Uzun - Son Dakika Haberleri
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