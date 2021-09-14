Suluova'da 2 bin 105 kursiyer kulaç atmayı öğreniyor

Suluova'da "Yüzme Bilyen Kalmasın" sloganı ile kısa süre önce hizmete açılan Suluova Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda 2 bin 105 kursiyere yüzme eğitimi veriliyor.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Okullar açılmadan önce yüzme kursları faaliyetlerini başlattıklarını hatırlatarak, 1 Eylül Kültür ve Sanat Festivali'nde ise yüzme havuzunun resmi olarak açılışını yaptıklarını söyledi.

İki ay gibi kısa bir sürede 770'i öğrenci serbest seansla birlikte 2 bin 105 kursiyerin yüzme eğitimi aldığını belirten Üçok, ilçe halkının ve öğrencilerin yoğun taleplerinin kendilerini heyecanlandırdığını ve sayının her geçen gün arttığını vurguladı.

Üçok, "Kursumuzda miniklerimizin heyecanı bizi de heyecanlandırdı. Yüzme bilmeyen kalmasın projemizi ilçe geneline yaymak için çalışmalarımıza hız verdik. Bugün ise antrenörlerimiz bizleri ziyaret ederek kurslarımız hakkında bilgilendirdiler. İnşallah bu tarz kurslarımızın ve kayıt sayının artması ilçemizin adını uluslararası arenada duyuracak sporcuların yetişmesine de vesile olur. Yüzme havuzumuzun ilçemize kazandırılması konusunda bizlere destek veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.