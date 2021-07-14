Suluova Belediyesinde Kurban Bayramı öncesi koordinasyon toplantısı düzenlendi
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Suluova Belediyesinde Kurban Bayramı öncesi koordinasyon toplantısı düzenlendi

Suluova Belediyesinde Kurban Bayramı öncesi koordinasyon toplantısı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi alınacak tedbirleri görüşmek üzere birim müdürleriyle koordinasyon toplantısı düzenledi.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi alınacak tedbirleri görüşmek üzere birim müdürleriyle koordinasyon toplantısı düzenledi.

Üçok, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bir araya gelerek, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Üçok, Kurban Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla toplantı düzenlediklerini belirterek, "Allah hemşehriliklerimize, milletimize, huzurlu bir bayram geçirmeyi nasip etsin. Bizler 7 gün 24 saat vatandaşımıza hizmet vermek, şehrimizin güvenliğini, huzurunu, halkın sağlığını, esenliğini korumak için bir araya geldik. Hemşehrilerimize huzurlu bir bayram geçirmeleri için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Suluova Belediyesinde Kurban Bayramı öncesi koordinasyon toplantısı düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyfullah Uzun

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