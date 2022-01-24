Suluova Belediye Başkanı Üçok, sokak hayvanlarına ve yem bıraktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suluova Belediye Başkanı Üçok, sokak hayvanlarına ve yem bıraktı

AA / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel

Suluova Belediyesi, yoğun kar yağışı ve hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesi nedeniyle sokak hayvanlarını unutmadı.

Suluova Belediyesi, yoğun kar yağışı ve hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesi nedeniyle sokak hayvanlarını unutmadı.

Suluova Belediyesine bağlı Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle sokakta yaşayan hayvanlar için önce belirlenen yemleme istasyonlarına ve doğaya yem bıraktı.

Belediye Başkanı Fatih Üçok, AA muhabirine, şehir genelinde bulunan yemleme istasyonlarına ekipler tarafından sürekli kontrol edilerek yem bırakıldığını, merkeze uzak alanlarda yaşayan ve yem bulamayan sokak hayvanları için de sürekli doğaya yem bırakıldığını söyledi.

Üçok'a yemleme sırasında polis ekipleri ve gençler eşlik etti.

Suluova Belediye Başkanı Üçok, sokak hayvanlarına ve yem bıraktı

Suluova Belediye Başkanı Üçok, sokak hayvanlarına ve yem bıraktı

Suluova Belediye Başkanı Üçok, sokak hayvanlarına ve yem bıraktı

AA / Seyfullah Uzun - Son Dakika Haberleri

Rehabilitasyon Merkezi, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title