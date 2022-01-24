Suluova Belediye Başkanı Üçok, sokak hayvanlarına ve yem bıraktı

Suluova Belediyesi, yoğun kar yağışı ve hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesi nedeniyle sokak hayvanlarını unutmadı.

Suluova Belediyesine bağlı Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle sokakta yaşayan hayvanlar için önce belirlenen yemleme istasyonlarına ve doğaya yem bıraktı.

Belediye Başkanı Fatih Üçok, AA muhabirine, şehir genelinde bulunan yemleme istasyonlarına ekipler tarafından sürekli kontrol edilerek yem bırakıldığını, merkeze uzak alanlarda yaşayan ve yem bulamayan sokak hayvanları için de sürekli doğaya yem bırakıldığını söyledi.

Üçok'a yemleme sırasında polis ekipleri ve gençler eşlik etti.