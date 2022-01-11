Suluova Belediye Başkanı Üçok, gazetecilerle buluştu

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Başkan Üçok, bir restoranda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, gazetecilerin kamu yararını gözeterek, basın etik ilkeleri istikametinde görevlerini yaparak vatandaşların doğru, güvenilir, tarafsız habere erişimi için gayret sarf ettiğini söyledi.

Salgına rağmen yıllık 100 milyon yatırım yapan belediye konumunda olduklarını ifade eden Üçok, "Yatırım ve çalışmaların çoğunluğunu aldığımız hibelerle yaptık. İlk günden itibaren yatırım ve çalışmalarımızın kamuoyuna ulaşması adına basın mensuplarımızın yanı sıra sosyal medyayı da aktif kullanıyorum. Söz verdiğim yatırım, proje ve vaatlerinin tamamını yapan bir belediye başkanıyım. Halkımızda bunu biliyor ve takip ediyor. 2024 seçimlerine kadar tüm vaatlerimi ve sözümü yerine getireceğim inşallah." diye konuştu.

AA / Seyfullah Uzun - Son Dakika Haberleri

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