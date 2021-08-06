Sülünler Eski Yaşam Alanlarına Salındı
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Sülünler Eski Yaşam Alanlarına Salındı

Sülünler Eski Yaşam Alanlarına Salındı
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Vali Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sülün Salım programına katıldı.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sülün Salım programına katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce ilimize tahsis edilen sülünlerin, Karaman merkez Bucakkışla Köyü Nunu Vadisi Göksu Nehri boyunca salımı yapılacak sülünlere yönelik düzenlenen programda Vali Işık, sülün kuşları hakkında yetkililerden bilgiler alarak kafesten aldığı sülün kuşlarını sınırı olan köylerin muhtarlarıyla birlikte doğal yaşam alanlarına saldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Karaman'a tahsis edilen toplam 840 adet sülün kuşunun Karaman Merkez (Nunu Vadisi), Ermenek ve Sarıveliler ilçelerine salımı yapılarak, daha önceki popülasyonu yok olan Sülün'ün eski yaşam alanlarına tekrar kazandırılması amaçlanmaktadır.

06 Ağustos 2021 Cuma günü Nunu Vadisi Göksu Nehri kıyısında gerçekleştirilen Sülün Salım programına Vali Mehmet Alpaslan Işık, Tarım ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Müdürü Gültekin Aksan, Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdür Vekili Mustafa Alkan, Sülün salımının yapıldığı alanlara sınırı olan köy muhtarları katıldı.

Kaynak: Habermetre

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