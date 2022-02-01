SULUGÖL GÖLETİ'NİN YÜZEYİ BUZ TUTTU

BAŞÇİFTLİK, TOKAT (DHA) - TOKAT'ın Niksar ilçesinde sıfırın altında 15 dereceye kadar düşen soğuk hava nedeniyle Sulugöl Göleti'nin yüzeyi buz tuttu. İl genelinde 200 yerleşim yerinin yolu ise kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Niksar'da kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye kadar düşerken, ilçeye 5 kilometre mesafedeki Niksar- Başçiftlik karayolu üzerinde bulunan Sulugöl Göleti'nin yüzeyi buz tuttu. Yoldan geçen sürücüler, durarak bol bol fotoğraf çektirdi. Güzel görüntülerin oluştuğu göl havadan dron ile görüntülendi.

200 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KAPALI

İl genelinde aralıklarla etkili olan kar yağışı ulaşımda da aksamalara yol açtı. Yağışın ardından merkeze bağlı 40, Almus'ta 32, Artova'da 4, Başçiftlik'te 6, Erbaa'da 3, Niksar'da 23, Reşadiye'de 35, Sulusaray'da 3, Turhal'da 8, Yeşilyurt'ta 3 ve Zile'de 43 olmak üzere toplam 200 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Yolların yeniden açılması için Tokat İl Özel İdare ekipleri çalışma başlattı.