"Sultanların Ressamı" şehit çocukları için sergi açacak
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"Sultanların Ressamı" şehit çocukları için sergi açacak

'Sultanların Ressamı' şehit çocukları için sergi açacak
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Kültür Sanat

Birçok sarayda kraliyet ailelerinin portrelerini çalışması sebebiyle 'Sultanların Ressamı' olarak anılan Sabahat Al Rashdan, şehit çocukları yararına Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi Dolmabahçe Sarayı'nda sergi düzenleyecek.

Birçok sarayda kraliyet ailelerinin portrelerini çalışması sebebiyle 'Sultanların Ressamı' olarak anılan Sabahat Al Rashdan, şehit çocukları yararına Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi Dolmabahçe Sarayı'nda sergi düzenleyecek.

Evliliğinden dolayı gittiği Ürdün'de uzun yıllar yaşayan ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun hayatta olan son öğrencilerinden olan Sabahat Hanımın sergisi, tarihçi, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın girişimiyle gerçekleşecek.

Hayatı boyunca 1000'in üzerinde resme imza atmış Al Rashdan'ın sergisi 14 Eylül'de sanatseverle buluşacak.

Serginin organizasyonunu üstlenen küratör Mihriban Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sabahat Hanımın böyle bir proje için kendisini tercih etmesinden dolayı onur duyduğunu ifade etti.

Öztürk, Sabahat Hanımın, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Mehmet Şadi Çelik gibi Türk sanat tarihi için kıymetli isimlerle çalışma fırsatı bulmuş değerli bir sanatçı olduğuna değinerek, "Sanat hayatının çoğunu Ürdün'de geçirmesi sebebiyle Körfez ülkelerinde ve saraylarda tanınmış bir Türk sanatçımızdır. Bu sergiyi ülkemizin yeri doldurulamaz, hakkı ödenmez şehitlerinin evlatları için organize ediyor." dedi.

Eserlerin İzmir ve Ürdün'den getirileceğini dile getiren Öztürk, "Sanat hayatı boyunca hiç ayırt etmeksizin Dünya çocuklarının yaralarını sarmayı amaç edinmiştir. Son zamanlarda tüm dünya ile birlikte yaşadığımız pandemi sorunu, bir çok alanı etkilediği gibi sanat faaliyetlerini de bir hayli etkiledi. Sezona böylesine faydalı bir projeyle merhaba diyeceğimiz için heyecanlıyız. İlber Ortaylı hocamızın da yönlendirmesiyle gerçekleştireceğimiz sergimize yanımızda olmak isteyen, destek olmak isteyen, tüm dostlarımızı bekliyoruz." diye konuştu.

Sabahat Al Rashdan

1936 yılında İzmir'de doğan Sabahat Alrashdan, 1965 yılında İstanbul Üniversitesi'nde resim eğitimi alırken tanıştığı jeoloji mühendisi Ürdünlü Mahmut Alrashdan ile evlendi.

Ürdün'de yaşamaya başlayan Alrashdan, burada Suudi Prensesi Besma'dan, Osmanlı Padişahı Sultan Reşad'ın torunu Mihrimah Sultan'a, Ürdün Kralı Abdullah'ın eşi Kraliçe Rania'dan, eski kraliçe Nur'a kadar çok sayıda sultanın yağlıboya portrelerini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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