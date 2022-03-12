Sultanhanı Kervansarayı'nın ziyaretçi sayısı artırılacak

SELÇUKLU, KONYA (AA) - Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından İpek Yolu üzerinde, hem konaklama hem de ticaret yolunun güvenliğini sağlamak amacıyla 1229'da yaptırılan Sultanhanı Kervansarayı, hazırlanan projelerle daha çok turist çekecek.

UNESCO tarafından 2014'te Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Sultanhanı Kervansarayı, Konya-Kayseri kara yolunda Aksaray'a 45 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Konya'daki Alaaddin Camisi'nin de mimarı Şamlı Muhammed Bin Havlan'ın inşa ettiği kervansaray, kesme taş malzemeyle örülen duvarları kulelerle desteklenmiş, revaklı avlulu yazlık kısmıyla kapalı holden oluşan iki bölümlü bir plana sahip.

Han içindeki yapı özellikleriyle Sivas'taki Gök Medrese'ye benzetilen kervansarayda hamam, mescit, yolculara özel odalar, salonlar ve ambarlar yer alıyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Sultanhanı Kervansarayı'na, ziyaretçi sayısını artırmak için çeşitli projeler hazırlanıyor.

"Daha çok ziyaretçi çekebilmek için çalışmalarımız var"

Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, AA muhabirine, dünyayı etkisine alan salgının kervansaraydaki ziyaretçi sayısını da etkilediğini söyledi.

Salgın öncesinde kervansarayı yılda yaklaşık 500 bin turistin ziyaret ettiğini aktaran Solak, şöyle konuştu:

"Kapadokya bölgesine geçen turistlerimiz mutlaka kervansarayımızı ziyaret ediyor. Salgının etkilerinin azaldığı bu dönemde inşallah kervansarayımıza daha çok ziyaretçi bekliyoruz. Restorasyon çalışmasının ardından kervansarayımız görülmeye değer bir yer oldu. Daha çok ziyaretçi çekebilmek için çalışmalarımız var. Bu kapsamda Selçuklu halılarının küçük hallerini yaparak burada sergileyeceğiz."

"Uzak Doğu turizmine odaklı çalışma yürütülüyor

Solak, Aksaray'da turist sayısını artırmak istediklerini, bu kapsamda Uzak Doğu turizmine odaklı çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Kervansarayda Kore Kültür Günü düzenlediklerini hatırlatan Solak, "Çok güzel bir etkinlik yaptık. Koreli misafirlerimiz çok beğendi. Turist sayımızı çeşitlendirmek adına projeler yapıyoruz. Bu kapsamda kervansarayımızın içinde Türk ve Kore bayraklarını kök boya ve el ipiyle dokumaya başlayacağız. Kervansarayımızı ziyaret eden her Koreli turist, bu bayraklara birer ilmek atacak. İnşallah yıl sonuna kadar 100 bin Koreli turisti kervansarayımızda ağırlamayı düşünüyoruz." diye konuştu.

"Mimari yapısına bayıldım"

Rumen turist Octavia Ungureanu ise ilk kez geldiği kervansarayı çok beğendiğini belirterek, "Çok muhteşem bir yer. Mistik havası beni çok etkiledi. Mimari yapısına bayıldım. O dönemde insanların buraya gelerek konakladıklarını öğrendim. Hatta hem kendilerinin hem de mallarının sigortalandığını duydum. Bunlar beni çok etkiledi. Sultanhanı Kervansarayı görülmeye değer bir yer." ifadelerini kullandı.