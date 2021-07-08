Sultangazili kadınlar yıl sonu etkinliklerinde yeteneklerini sergiledi
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Sultangazili kadınlar yıl sonu etkinliklerinde yeteneklerini sergiledi

Sultangazili kadınlar yıl sonu etkinliklerinde yeteneklerini sergiledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultangazi Belediyesi kadın sanat ve mesleki eğitim kurslarının sunduğu sanat eğitimlerine katılan kadınlar, bir yıllık emeklerini yıl sonu gösterileriyle taçlandırdı.

Sultangazi Belediyesi kadın sanat ve mesleki eğitim kurslarının sunduğu sanat eğitimlerine katılan kadınlar, bir yıllık emeklerini yıl sonu gösterileriyle taçlandırdı. Yıl sonu etkinliklerinde kadınlar, el emeği göz nuru eserlerini katılımcıların beğenisine sundu.

Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği kadın sanat ve mesleki eğitim kurslarının 2020-2021 eğitim yılında "Kadın, dokunduğu yeri güzelleştirir" ilkesiyle kadınlar yeteneklerini sergiledi. Hüsn-i hat sanatı, mefruşat sanatı, modelistlik, pastacılık, resim ve takı gibi yüzlerce çalışmaların yer aldığı yıl sonu kapanış sergisi Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un katılımıyla gerçekleşti. Tamamen ücretsiz sunulan kurslardan mezun olan kadınlar arasında, aldıkları eğitimler sayesinde kendi işini kurup ticarete atılan ve eserler üreten girişimciler ve sanatçılar bulunuyor. Sanat Akademisi kadınları kapanış sergisinde Başkan Dursun'un eşi Tuğba Dursun'a el işlemeli Hüsn-i hat tablosu hediye etti. Ardından Başkan Dursun kadınlara gül dağıttı. El emeği sergisi 1 hafta boyunca Sultangazi Su Mekan'da ziyarete açık olacak.

"Kadınlara vermiş olduğumuz önemi hep beraber burada gösterelim"

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "El emeği ve göz nuruyla üretilmiş ürünleri bugün burada sergiledik. Girişimci kadın rolüyle de ailesine maddi olarak katkıda bulunabilecek bir hale getirelim istiyoruz. Çünkü kadınlar bizim baş tacımız. Onlar aile içerisinde evlatlarını, eşlerini koruyabildikçe de aile yuvası çok daha güçlü olur. Güçlü bir ailede toplumun güçlü hale gelmesi demektir. Özellikle Sultangazi'de birçok alanda kadınlara yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bugün de burada resim, hat, geleneksel hat sanatları, dikiş nakış kurslarında elbiselerin yapılmasıyla birçok atölyelerimizde her şeyiyle ortaya çıkan güzel eserleri burada gördük. Bundan sonra da güzel işlere imza atacak güzel kadınlarımız. 1 hafta boyunca sergimiz açık kalacak. Hem Sultangazili hem de diğer ilçelerden gelecek komşularımızı bekliyoruz. Kadınlara vermiş olduğumuz önemi hep beraber burada gösterelim ve onlarla bir olduğumuzu hissettirelim" dedi.

"Farklı modellerle pastalar yaptık"

Farklı pastalar yaptığını anlatan 43 yaşındaki Elif Tutuş, "Çok verimli geçti. Burası çok farklı ve pozitif enerjisi yüksek bir kurum. Burada aile hayatı değişiyor diyebilirim. Evimize yakın olması çok büyük bir avantaj. Severek geldim, ev hanımıyım. O yüzden her şeye elimiz yatkın oluyor. Pasta yapmayı çok merak ediyordum. Çeşit çeşit pastalar öğrendim. Farklı modellerle pastalar yaptık. Burada dimdik, ayakları üzerinde duran güçlü kadınlar oluyorsunuz" ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL

Sultangazili kadınlar yıl sonu etkinliklerinde yeteneklerini sergiledi
Sultangazili kadınlar yıl sonu etkinliklerinde yeteneklerini sergiledi
Sultangazili kadınlar yıl sonu etkinliklerinde yeteneklerini sergiledi
Sultangazili kadınlar yıl sonu etkinliklerinde yeteneklerini sergiledi
Sultangazili kadınlar yıl sonu etkinliklerinde yeteneklerini sergiledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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