Sultangazi kent ormanında feci olay
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Sultangazi kent ormanında feci olay

Sultangazi kent ormanında feci olay Sultangazi Hacı Bektaşı Veli kent Ormanı'nda temizlik görevlisi boğazı kesik halde bir erkek cesedi bulundu.

09.06.2020 12:59 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:38

Sultangazi kent ormanında feci olay

İSTANBUL - Sultangazi Hacı Bektaşı Veli kent Ormanı'nda temizlik görevlisi boğazı kesik halde bir erkek cesedi bulundu. Şahsın yüzünde yanıklar ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, saat 10.30 sıralarında Sultangazi Hacı Bektaşı Veli Kent Ormanı'nda temizlik görevlisi boğazı kesilmiş erkek cesedi buldu. Temizlik görevlileri durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipler yönlendirildi. Şahsın yüzünde yanıklar ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler bulunduğu öğrenildi. Şahsın üzerinden kimlik çıkmadı. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı da ceset üzerinde ve olay yerinde inceleme yaptı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Sultangazi kent ormanında feci olay

Kaynak: İHA

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