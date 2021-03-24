Sultangazi Kent Ormanı beyaza büründü

İSTANBUL 'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sultangazi Kent Ormanı beyaza büründü.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ederken, Sultangazi Kent Ormanı'nda da eşsiz kar manzarası oluşturdu. Kar yağışının devam ettiği kent ormanına kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

KAR YAĞIŞI VE TEMİZ HAVA ALMAK İÇİN ÇIKTIKEşiyle birlikte kar yağışının izlemek için ormana gelen Ramazan Özkaya, "Biz pandemiden dolayı biraz mağdur olduğumuz için, gezelim dedik. Bolu Dağı'na gidemiyorsak biz de burası bizim Yunus Emre Dağı'mız olsun dedik. Leylekler de dün geldi gördük. Bugün biz de hem leylekleri görürüz hem kar yağışını hem temiz hava alırız diye çıktık." dedi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı