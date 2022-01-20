Sultangazi'deki yangında bulunan erkek cesedi Adli Tıp'a gönderildi

Sultangazi'de sabah saatlerinde bir binanın çatısında çıkan yangında itfaiye ekipleri tarafından yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir erkek cesedi bulundu.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'de sabah saatlerinde bir binanın çatısında çıkan yangında itfaiye ekipleri tarafından yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir erkek cesedi bulundu. Polis olayla ilgili 2 şüpheli şahsı gözaltına alırken, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ceset Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Sabah saatlerinde Sultangazi'de 3 katı bir binanın çatısında çıkan yangın alevlere teslim olmuştu. İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışması yaptığı esnada çatıda bir ceset ile karşılaştı. Durumun polis ekiplerine haber verilmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri olayın olduğu binada incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonrası yabancı uyruklu olduğu öğrenilen erkek cesedi cenaze arabasına konularak Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Adli Tıp'ta yapılacak olan incelemelerin ardından olayın cinayet olup olmadığı netlik kazanacak. Polis ekipleri, yangınla ilgili şüpheli oldukları öğrenilen 2 kişiyi gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL