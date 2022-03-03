Son dakika haberi! SULTANGAZİ'DEKİ HIRSIZLIKLAR KAMERADA

SULTANGAZİ'de 1 hafta içerisinde yaşanan 4 farklı hırsızlık olayı kameralara yansıdı. Kimi iki binanın bahçe kapıları, kimileri park halindeki kamyonetin akülerini, kimi market önündeki ürünü, kimi ise otomobildeki cep telefonunu çaldı.

Kapı hırsızlığı, dün saat 12.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, iki binanın bahçe kapısını çaldı. Bina sakinleri bahçe kapılarının yerinde olmadığını görünce büyük şok yaşadı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen bina sakinleri, gündüz saatlerinde bahçe kapılarının bir kişi tarafından çalındığını gördü. Bina sakinlerinden Mehmet Kadir Aslan, "Gündüz saatlerinde bahçe kapılarını alıp götürüyor. Görüntüleri kameradan izlediğimde çok üzüldüm. Bu tür olaylar çok fazlalaştı" dedi.

AKÜ HIRSIZLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Geçen pazar günü sabah saat 05.30 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde park halindeki kamyonetin aküleri 3 kişi tarafından çalındı. Fark edince durumu polise haber veren mahalle sakini, bir yandan da 3 akü hırsızını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülere yansıyan üç kişiden ikisinin maskeli olduğu ve çaldıkları akülerle olay yerinden hızlı adımlarla uzaklaştıkları görülüyor.

Öte yandan, kısa bir süre sonra, 3 kişinin devriye atan Çarşı ve Mahalle bekçileri tarafından fark edildiği, ellerindeki aküleri yere atarak, kayıplara karıştıkları öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

MARKETTEKİ ÜRÜNÜ BÖYLE ÇALDI

50. Yıl Mahallesi'nde güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayında ise, gıda toptancısının önünden geçen kişi, kapının önündeki deterjanı fark ediyor. Kısa bir süre sonra ise eğilerek, deterjanı alıp olay yerinden uzaklaşıyor.

ARAÇTA BIRAKILAN CEP TELEFONUNU ÇALDI

İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşanan cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı. Sokaktan geçen bir kişi, sahibinin kısa süreliğine yanından ayrıldığı aracın içindeki cep telefonunu fark etti. Ön koltukta bırakılan cep telefonunu gözüne kestirdi. Şüpheli, kapıyı açarak cep telefonunu alıp, kayıplara karıştı.