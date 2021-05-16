Sultangazi'de yoldaki kadının gözüne maytap isabet etti: O anlar kamerada
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Sultangazi'de yoldaki kadının gözüne maytap isabet etti: O anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de sokağa atılan maytap sonucu Gülizar Özkurt (51) gözünden ve dudağından yaralandı.

SULTANGAZİ'de sokağa atılan maytap sonucu Gülizar Özkurt (51) gözünden ve dudağından yaralandı. O anlar ise saniye saniye bir binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşandı. Alışveriş yaptıktan sonra evine dönen 51 yaşındaki Gülizar Özkurt'a, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Mahmut Ali (15) tarafından sokağa atılan maytap isabet etti. Gülizar Özkurt, oturduğu evin sokağına geldiği an patlayan maytap sonucu gözünden yaralanırken, dudağı da patladı. Yaralanan Özkurt'a yardım etmek için çevredeki vatandaşların yanı sıra maytabı atan Mahmut Ali de geldi. Özkurt'u sakinleştirmeye çalışan vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine Özkurt'un yakınları da olay yerine geldi. Kız kardeşini yaralı gören Özkurt'un ablası Mahmut Ali'ye tepki göstererek saldırdı. Bunun üzerine Ali, olay yerinden ayrıldı. Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından Özkurt'u, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan Özkürt'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, olay yerinden ayrılan Mahmut Ali'yi, kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Ali'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Sultangazi'de yoldaki kadının gözüne maytap isabet etti: O anlar kamerada
Sultangazi'de yoldaki kadının gözüne maytap isabet etti: O anlar kamerada
Sultangazi'de yoldaki kadının gözüne maytap isabet etti: O anlar kamerada
Sultangazi'de yoldaki kadının gözüne maytap isabet etti: O anlar kamerada
Sultangazi'de yoldaki kadının gözüne maytap isabet etti: O anlar kamerada
Sultangazi'de yoldaki kadının gözüne maytap isabet etti: O anlar kamerada
Sultangazi'de yoldaki kadının gözüne maytap isabet etti: O anlar kamerada
Sultangazi'de yoldaki kadının gözüne maytap isabet etti: O anlar kamerada
Sultangazi'de yoldaki kadının gözüne maytap isabet etti: O anlar kamerada
Sultangazi'de yoldaki kadının gözüne maytap isabet etti: O anlar kamerada
Sultangazi'de yoldaki kadının gözüne maytap isabet etti: O anlar kamerada
Sultangazi'de yoldaki kadının gözüne maytap isabet etti: O anlar kamerada
Sultangazi'de yoldaki kadının gözüne maytap isabet etti: O anlar kamerada
Sultangazi'de yoldaki kadının gözüne maytap isabet etti: O anlar kamerada
Sultangazi'de yoldaki kadının gözüne maytap isabet etti: O anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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