SULTANGAZİ'DE TRAFİK MAGANDASI KAMERADA

16.08.2019 14:40

SULTANGAZİ'de yolun ortasında 'drift' adı verilen hareketi yapan sürücü kameraya yansıdı.

Sultangazi Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Yolu'nda bir kişi aracıyla drift adı verilen tehlikeli hareketi yapan sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yol ortasında drift yapan sürücü, diğer sürücüleri tehlikeye attı. Bir sürücü son anda durmayı başardı. Sürücü bir süre sonra buradan ayrıldı.

Kaynak: DHA