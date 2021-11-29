Sultangazi'de şiddetli lodos nedeniyle çatı yola düştü; 2 yaralı - Haberler
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Sultangazi'de şiddetli lodos nedeniyle çatı yola düştü; 2 yaralı

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Sultangazi'de şiddetli lodos nedeniyle çatı yola düştü; 2 yaralı

Sultangazi'de şiddetli lodos nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'de şiddetli lodos nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu. Çatının uçma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, uçan çatıdan kopan parçalar nedeniyle 1'i kadın 2 kişi yaralandı.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan Lodos nedeniyle Sultangazi'de etkili oldu. Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi Ordu caddesi üzerinde bulunan bir binanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle yola uçtu. Uçan çatıdan kopan parçalar nedeniyle 1'i kadın 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri binanın çatısından kopan parçalar nedeniyle yaralanan 1'i kadın 2 kişiye olay yerinde yaptıkları ilk müdahaleler sonrası hastaneye kaldırıldı.

Lodos nedeniyle uçarak yolun ortasına düşen çatı çevredeki vatandaşlar tarafından kaldırılırken, çatının şiddetli lodos nedeniyle uçma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Çatının uçuğu anlara tanık olan Erhan Gümüştekin, "Biz buradan geçiyorduk. Çatıya kadın çıkmıştı. Bağırıyordu çığlık atıyordu. Yukarı çıkın diyordu. Bizde buraya çıktık ilk başta burada değildi. Buradan parçalar rüzgarın etkisiyle yan çatıya savrulmuş. O sırada abi de çatısını düzenlemeye çıkmış. Orada ki enkazın altında kalmıştı. Yüzünde, kafasında kesikler vardı. Sağlık çalışanları geldi. Beraber enkazın altından çıkardık. Hastaneye götürdüler. Durumu iyiydi. Bilinci açıktı" şeklinde konuştu.

(Selim Bayraktar - İsmet Aktaş - Hasan Tik/ İHA)

Sultangazi'de şiddetli lodos nedeniyle çatı yola düştü; 2 yaralı

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