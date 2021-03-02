Son dakika haberleri: Sultangazi'de sanayi sitesinde yangın
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Son dakika haberleri: Sultangazi'de sanayi sitesinde yangın

02.03.2021 06:30 | Son Güncelleme: 02.03.2021 06:40
Son dakika haberleri: Sultangazi'de sanayi sitesinde yangın

Son dakika gündem haberi... Haber-Kamera: Ozan URAL-Buğra AKAY / İSTANBUL DHASultangazi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde gece saatlerinde yangın çıktı.

Haber-Kamera: Ozan URAL-Buğra AKAY/ İSTANBUL DHA

Sultangazi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde gece saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. 

Yangın, saat 04.45 sıralarında Sultangazi Küçük Sanayi Sitesi'nde  çıktı. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesindeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken iş yerinde hasar oluştu.


Son dakika haberleri: Sultangazi'de sanayi sitesinde yangın
Son dakika haberleri: Sultangazi'de sanayi sitesinde yangın
Son dakika haberleri: Sultangazi'de sanayi sitesinde yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ozan URAL

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