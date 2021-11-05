Son dakika haber | Sultangazi'de patlamanın şiddeti kamerada

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'de apartmanın çatı katında meydana gelen patlamanın şiddeti güvenlik kameralarına yansıdı. Patlamanın meydana geldiği evin içinden çekilen görüntülerde ise mutfaktaki doğal gaz borusunun kesildiği ve evin arka odasında yangın çıkartıldığı görüldü.

Sultangazi'de öğle saatlerinde 5 katlı bir apartmanın çatı katında patlama yaşanmış, olayda Nizam Altürk isimli bir kişi yaralanmıştı. Olayı inceleyen polis ekipleri ve itfaiye, Altürk'ün kendi evinde patlamaya neden olduğunu ortaya çıkardı. Patlamanın yaşandığı evde yapılan incelemede, mutfaktaki doğal gaz borusunun kesildiği ve evin arka odasında yangın çıkartıldığı tespit edildi. Evde yapılan inceleme kameralara da yansıdı.

Öte yandan yaşanan patlamaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Çevredeki bir binaya ait güvenlik kamera görüntülerinde patlamanın şiddetiyle çatıdan düşen parçalar görülüyor.

Patlamaya sebep veren Nazım Altürk'ün annesi Hazal Altürk, "10 gündür her yere gidip şikayet ettik. Bir çare bulamadık. En sonunda biz 3 kişi evden kaçtık, onu evde bıraktık. O da kalkmış evi de yaktı kendini de yaktı gitti. Durumunu bilmiyorum. Ben gelene kadar hastaneye götürmüşler" ifadelerini kulandı.

Mahalleli Yusuf Seyhan ise "Bu çocuk uyuşturucu kullanıyordu. Bu çocuğu bir hafta önce karakola silahıyla birlikte teslim ettik. Davacı olduk. Bu çocuk bir probleme neden olacak dedik. Ertesi gün savcılık serbest bıraktı. Biz bir daha savcıya gittik. Ancak 'hakim kararı ile tedaviye alabiliriz' dediler. Yani büyük bir ihmal, bu çocuk sağdan soldan silah bulup ailesini tehdit ediyor. Beyni gitmiş uyuşturucudan. Bu nasıl bir şey anlamadık" şeklinde konuştu.

(İsmet Aktaş - Sadık Kahraman - Caner Sönmez - Batuhan Toprak - Hasan Tik-İHA)