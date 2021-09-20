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Son dakika haberleri! Sultangazi'de, parasını gasp edenleri kovalarken kaza yaptı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Sultangazi'de, parasını gasp edenleri kovalarken kaza yaptı

Son dakika haberleri... Sultangazi'de bankadan parasını çeken Furkan Tosun, banka çıkışında aracına bindiği gaspçılar parasını aldı.

Sultangazi'de bankadan parasını çeken Furkan Tosun, banka çıkışında aracına bindiği gaspçılar parasını aldı. Aracıyla gaspçıları kovalamaya başlayan Tosun, kaza yaptı.  Yüklü miktardaki parası gasp edilen Tosun, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 12.30 sıralarında Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir bankanın önünde meydana geldi. İddiaya göre babası Mehmet Tosun ile birlikte bankadan 460 bin lira çeken Furkan Tosun, yakınlarına olan borcunu ödemek için bankanın önünde beklemeye başladılar. O sırada yanlarına gelen kimliği belirsiz iki kişi adres sorma bahanesiyle baba ve oğlunu oyalayarak yanlarında bulunan parayı gasp etti. Parayı alan iki soyguncu, kendilerini bekleyen 34 GT 9060 plakalı otomobile binerek kaçmaya başladı. Bu sırada Furkan Tosun, kendi aracına binerek soyguncuları takibe başladı. Yaklaşık 3 kilometre soyguncuları kovalayan Tosun, Atatürk Bulvarı'nda soyguncuların kullandığı otomobilin aracına çarpması sonucu kaza yaptı. Soyguncular gasp ettikleri yüklü miktardaki parayla olay yerinden hızla uzaklaşırken, araç içerisinde sıkışan Furkan Tosun yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Tosun'u sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan Furkan Tosun'un tedavi altına alındığı, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, soyguncuların kullandığı otomobilin plakasının kaza yerinde düştüğü öğrenildi..

"KONUŞURKEN PARAYI ALARAK KAÇTILAR"

Parası gasp edilen Mehmet Tosun, "Bir yere borcumuz vardı. Cebeci Durağı'nda parayı almaya gelecekleri beklerken iki kişi yanımıza geldi. Adres sordular, kendilerine bilmediğimi söyledim. 460 bin TL koltuk altımdaydı. Konuşurken parayı alarak kaçtılar. Oğlum Furkan'a seslendim, oğlum onların peşine düştü. Kaza yapılan yere kadar gelmişler" dedi.


- İstanbul
Son dakika haberleri! Sultangazi'de, parasını gasp edenleri kovalarken kaza yaptı

Son dakika haberleri! Sultangazi'de, parasını gasp edenleri kovalarken kaza yaptı

Son dakika haberleri! Sultangazi'de, parasını gasp edenleri kovalarken kaza yaptı

Son dakika haberleri! Sultangazi'de, parasını gasp edenleri kovalarken kaza yaptı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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