Sultangazi'de lodosun etkisiyle kopan kalas parçasının başına isabet etmesiyle öldü

Olay, saat 14. 00 sıralarında Malkoçoğlu Mahallesi 308 Sokak'ta meydana geldi. 72 yaşındaki Huriye Pulur, oğluyla birlikte kuvvetli lodos nedeniyle oturduğu binanın çatısını onarmak için en üst kata çıktı. Bu sırada karşı binadan kopan kalas parçası Huriye Pulur'un başına isabet etti. Kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. Bildirilmesi üzerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından Huriye Pulur'u ambulansla hastaneye kaldırdı. Pulur burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Huriye Pulur'un geliniyse, "Ambulansı ve muhtarı aradım. Sokağa çıktım deli gibi sağa sola koştum. Ambulans gelecek sandım ancak gelmedi" diye konuştu.