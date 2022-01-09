Sultangazi'de kızını darbeden baba tutuklandı

SULTANGAZİ, İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de darbettiği kızının 4. kattan atlayarak ağır yaralanmasına neden olduğu iddia edilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'ndeki evlerinde A.Ş. (14) ile babası H.Ş. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma üzerine babası tarafından darbedilen A.Ş. dördüncü kattaki evlerinin balkonundan atladı. Binanın altında park halindeki otomobile ardından yere düşerek ağır yaralanan A.Ş, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan H.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.