SULTANGAZİ'DE KAYINPEDERİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI
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SULTANGAZİ'DE KAYINPEDERİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultangazi'de baba evine giden eşiyle konuşmaya gittiğinde tartıştığı kayınpederini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Serdar A.(26) yakalandı.

Sultangazi'de baba evine giden eşiyle konuşmaya gittiğinde tartıştığı kayınpederini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Serdar A.(26) yakalandı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 22.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Serdar A.(26) ile tartışan eşi çocuklarını da yanına alarak baba evine gitti. Serdar A., babası E.A (51), kardeşi E.A.(19) ve kuzeni E.A.(27) ile birlikte eşiyle konuşmak için arkalarından gitti. Serdar A. eşiyle konuşmaya gittiği evde kayınpederi Ahmet Kara(51) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Serdar A., kayınpederi Ahmet Kara'yı bıçaklayarak öldürüp, kaçtı.

Cinayete ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgada şüphelinin yanında olan babası, kardeşi ve kuzenini olay yerinde gözaltına aldı. Sürdürülen çalışmalarda yeri tespit edilen Serdar A. da Tekirdağ Kapaklı'da yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulamaları yapılan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.A.(51), E.A.(19) ve E.A.(27) serbest bırakılırken Serdar A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SULTANGAZİ'DE KAYINPEDERİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI
SULTANGAZİ'DE KAYINPEDERİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI
SULTANGAZİ'DE KAYINPEDERİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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