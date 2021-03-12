Sultangazi'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü kutlandı
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Sultangazi'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü kutlandı

12.03.2021 13:56 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:05
Sultangazi'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü kutlandı

Sultangazi Belediyesi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünü, "On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal" programıyla kutladı.

Sultangazi Belediyesi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünü, "On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal" programıyla kutladı.

Etkinliğe katılan Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve çok sayıda ilçe sakini, Türkiye haritası görünümündeki puzzle parçalarını yerleştirmeye çalıştı. Puzzle tamamlandığında ise İstiklal Marşı ortaya çıktı.

"AMACIMIZ MİLLİ MÜCADELE YILLARINI UNUTTURMAMAK"

Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Bugün İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünde Sultangazi'de yapmış olduğumuz bir etkinlikle vatandaşlarla bir araya geldik. Çocuklarımızın resimlerini bu anlamlı günde sergiliyoruz. Bir hatıra alanı oluşturduk. Bugün burada vermek istediğimiz mesaj Milli Mücadele yıllarını unutmamak ve unutturmamak. Mehmet Akif Ersoy'u hep birlikte andık. Milli mücadele İstiklal Marşı'yla taçlandırılmış oldu. Taceddin dergahının her duvarında İstiklal Marşı'nın yankıları bugün bile duruyordur. Milli mücadele yılları oldukça önemli. Başta Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere bu mücadelenin önderlerini rahmetle minnetle anıyorum. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" diye konuştu.


Sultangazi'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü kutlandı
Sultangazi'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü kutlandı
Sultangazi'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü kutlandı
Sultangazi'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü kutlandı
Sultangazi'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü kutlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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