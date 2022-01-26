SULTANGAZİ'DE İPLİK FABRİKASINDA YANGIN

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - SULTANGAZİ'de 3 katlı iplik fabrikasında yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü sardığı yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Sultangazi Vefa Poyraz Caddesi'nde bulunan 3 katlı iplik fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Dumanların gökyüzünü sardığı yangının bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.