SULTANGAZİ'DE İPLİK FABRİKASINDA YANGIN - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SULTANGAZİ'DE İPLİK FABRİKASINDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel

SULTANGAZİ'de 3 katlı iplik fabrikasında yangın çıktı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - SULTANGAZİ'de 3 katlı iplik fabrikasında yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü sardığı yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Sultangazi Vefa Poyraz Caddesi'nde bulunan 3 katlı iplik fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Dumanların gökyüzünü sardığı yangının bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

SULTANGAZİ'DE İPLİK FABRİKASINDA YANGIN

SULTANGAZİ'DE İPLİK FABRİKASINDA YANGIN

SULTANGAZİ'DE İPLİK FABRİKASINDA YANGIN

SULTANGAZİ'DE İPLİK FABRİKASINDA YANGIN

SULTANGAZİ'DE İPLİK FABRİKASINDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Sultangazi, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title