SULTANGAZİ'DE İKİ AİLE ARASINDAKİ SOPALI KAVGA KAMERADA
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SULTANGAZİ'DE İKİ AİLE ARASINDAKİ SOPALI KAVGA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de iki çocuk arasında başlayan tartışmaya aileler de karışınca ortalık savaş alanına döndü.

SULTANGAZİ'de iki çocuk arasında başlayan tartışmaya aileler de karışınca ortalık savaş alanına döndü. O anlar mahallelinin cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Habibler'de aynı binada yaşayan iki çocuk arasında dün saat 20.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İki çocuk arasındaki tartışma önce tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Daha sonra kavgaya çocukların akrabaları da dahil oldu. İki grup ilçe dışında bulunana akrabalarını da olay yerine çağırdı. Kavga diğer akrabaların gelmesiyle daha da büyüdü. olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis iki grubu ayırmaya çalıştı. İddialara göre, kavgaya karışanlardan biri silahla havaya ateş açtı. Bunun üzerine iyice büyüyen kavgada taraflar sopalar ile birbirlerine saldırdı. Mahallelinin kavgayı ayırma çabaları sonuç vermeyince polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine sevk edilen ekipler de kavgayı ayıramayınca havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayda 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Mahallede güvenlik önlemi alan polislerin, iki aileyi barıştırma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan polis ve jandarma ekiplerinin olaydan sonra mahalleye mahalleli dışında kimseyi sokmadığı öğrenildi.

SULTANGAZİ'DE İKİ AİLE ARASINDAKİ SOPALI KAVGA KAMERADA
SULTANGAZİ'DE İKİ AİLE ARASINDAKİ SOPALI KAVGA KAMERADA
SULTANGAZİ'DE İKİ AİLE ARASINDAKİ SOPALI KAVGA KAMERADA
SULTANGAZİ'DE İKİ AİLE ARASINDAKİ SOPALI KAVGA KAMERADA
SULTANGAZİ'DE İKİ AİLE ARASINDAKİ SOPALI KAVGA KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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