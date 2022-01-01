Sultangazi'de hafif ticari araç şarampole yuvarlandı

SULTANGAZİ'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan sürücü yaralanırken, araç itfaiye ekipleri tarafından yuvarlandığı yerden çıkartıldı.

Kaza, Sulçuklu Bulvarı Habibler istikametinde meydana geldi. Hafif ticari araç sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki korkulukları aşarak şarampole yuvarlandı. Aracın içinde sıkışan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerindeki ilk tedavisinin ardından ambulansla hastaneye götürülen sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Hafif ticari araç ise yuvarlandığı yerden itfaiye ekipleri tarafından halat yardımıyla çıkarıldı.

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