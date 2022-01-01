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Sultangazi'de drift yaparken refüje çıktı

Sultangazi'de drift yaparken refüje çıktı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de, sürücüsünün drift yaptığı otomobil, refüje çıktı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - SULTANGAZİ'de, sürücüsünün drift yaptığı otomobil, refüje çıktı. O anlar bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sultangazi'de 2022 yılının ilk kazası Habibler- Arnavutköy yolu Malkoçoğlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Gaziosmanpaşa yönünde seyir halinde olan 34 JK 4634 plakalı otomobilin sürücüsü, drift atarak ilerledi. Kısa bir süre sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak refüje çıktı. Kaza anı seyir halindeki bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


- İstanbul
Sultangazi'de drift yaparken refüje çıktı

Sultangazi'de drift yaparken refüje çıktı

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