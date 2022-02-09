Tatlı yemek için çağırdığı husumetlisine pompalı tüfekle kurşun yağdırdı! O anlar kamerada - Haberler
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Tatlı yemek için çağırdığı husumetlisine pompalı tüfekle kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sultangazi'de husumetlisi olduğu genci tatlı ısmarlama bahanesiyle dışarı çağıran saldırgan, pompalı tüfekle sokak ortasında dehşet saçtı. Genç bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanırken o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre S.G. (18) aralarında husumet başlayan arkadaşı Eren Akçay'ı tatlı ısmarlama bahanesi ile dışarı çağırdı. Bu sırada bir köşede pusuya yatan S.G., Eren Akçay'ı pompalı tüfekle beklemeye başladı.

Akçay'ın geldiğini gören S.G. tetiği çekerek, arkadaşını bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, ambulans ile hastaneye kaldırılan Eren Akçay'ın bacağına 2 kurşun isabet ettiği ve hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Arkadaşını vurduktan sonra hızla olay yerinden kaçarak uzaklaşan S.G. ise evine giderek ailesine arkadaşını vurduğunu söyledi. Bunun üzerine polisi arayan aile, S.G.'yi emniyete teslim etti.

Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde S.G.'nin pompalı tüfekle ateş ederek Eren Akçay'ı yaraladığı ardından kaçtığı görülüyor.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Sultangazi, 3. Sayfa, Haber

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