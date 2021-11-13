Son Dakika | Sultangazi'de çiftin yaşadığı korku kamerada

SULTANGAZİ'de, gece saatlerinde hasta ziyaretinden dönen çift, büyük korku yaşadı. Oturduğu apartmanın dış kapısını açarak içeri giren kadın, arkasından gelen kimliği belirsiz bir kişiyi fark ederek, dışarı çıktı. Çiftin yaşadığı korku ve şaşkınlık güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 03.00 sıralarında Malkoçoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Hasta ziyaretinden dönen çift, otomobillerini ara sokağa park ettikten sonra Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan evlerine doğru yürümeye başladı. İlk olarak apartmana gelen ve dış kapıyı açarak içeri giren kadın, kocasını beklemeye başladı. Bu sırada yabancı uyruklu bir kişi, kadının arkasından içeri girdi. Apartmanın girişinde kocasını bekleyen kadın, karşısında tanımadığı birini görünce büyük bir korku ve şaşkınlık yaşadı. Yaşadığı korku ile geri geri yürüyerek apartmandan çıkan kadın, içerideki kişinin dışarı çıkmasını istedi. Kısa bir süre sonra apartmana gelen kadının kocası, dışarı çıkan kişiyi gördüğünde şaşkınlık yaşadı. Yaşlı çifte büyük bir korku ve şaşkınlık yaratan kişi, apartmandan uzaklaşırken, çiftte evlerine gitti.

"KIZ KARDEŞİME SALDIRABİLİRDİ"

O ANLAR KAMERADA

Çiftin yaşadığı korku ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, çiftin evlerinin bulunduğu cadde de bir kişinin görüldüğü, kısa bir süre sonra kadının apartmanın dış kapısını açarak içeri girdiği ve kocasını beklemeye başladığı görülüyor. Arkasından yabancı uyruklu olduğu düşünülen kişinin dış kapısı açık olan apartmana girerek kapıyı kapattığı, kısa bir süre sonra kadının kapıyı açarak geri geri yürüyerek dışarı çıktığı, bu sırada omuzun da kazma olan kocasının da geldiği, apartmanda bulunan kişinin dışarı çıkarak, el hareketi ile bir şeyler dediği ve caddeden ayrıldığı kameralara yansıyor.