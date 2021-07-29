SULTANGAZİ'DE BOŞALTILAN BİNALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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SULTANGAZİ'DE BOŞALTILAN BİNALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

SULTANGAZİ'DE BOŞALTILAN BİNALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bitişiğindeki kazılan alan kapatıldıGülseli KENARLI - Osman BAKIR - Serdar ALTINTEPE İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de dün akşam boşaltılan iki binanın yanındaki kazılan alan kapatıldı.

Bitişiğindeki kazılan alan kapatıldı

Gülseli KENARLI - Osman BAKIR - Serdar ALTINTEPE İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de dün akşam boşaltılan iki binanın yanındaki kazılan alan kapatıldı. Çekilen emniyet şeridine aldırış etmeyen bina sakinleri çökme tehlikesi bulunan binaların önünde bekleyişini sürdürüyor. Binalar ve kazı yapılan alan havadan da görüntülendi.

Bitişiğinde bulunan kazı çalışması nedeniyle dün akşam saatlerinde Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde Yüksel ve İncel apartmanlarından sesler gelmeye başladı. Bina sakinleri sesler ve oluşan çatlaklar nedeniyle evlerini boşaltarak belediye ekipleri tarafından otele yerleştirildi. İki apartmanın etrafına emniyet şeridi çekildi. Bina sakinleri sabah saatlerinde evlerinin önüne gelerek bekleyişe geçti. Bina sakinleri ile incelemeye gelen zabıta ekiplerinin ise çökme tehlikesi bulunan iki binaya çok yakın bir noktada durdukları görüldü. Bazıları emniyet şeridine aldırış etmeden şeridin içinde bekledi. Dar sokakta bazı bina sakinleri emniyet şeridinin arkasında olmalarına rağmen binalara çok yakın şekilde bekledi. Bazı vatandaşlar ise kazılan alanın hemen üzerinde bekledi.

KAZILAN ALAN TOPRAKLA DOLDURDU

Dün akşam yapılan incelemelerde inşaat çalışması yapılan kazıda 5 katlı binanın temelinin altının boşaldığı tespit edildi. Kazı alanının bu sabah toprakla doldurulduğu görüldü. Yüksel apartmanında oturan Eda Özgün, Kaç gündür binayı yıktılar öylece bıraktılar. Biz bina yıkıldığından beri çelik kapımızı açarken zorlanıyoruz, demek ki her gün bina biraz oynuyordu. Dün akşam işten geldiğimde kapıyı açmaya çalıştım, zor açıldı, içeriye girdim bir problem yoktu. Eşim geldiğinde hiç açamadı kapıyı, çekiçle açtık kapıyı. Tavandan, yere bir şey attığında çıkan seslere benzer çat çat sesler gelmeye başladı. Sonra duvardan tuğla sesleri pat pat gelmeye başladı. Yandakilerin çocukları sandık, arayıp sorduk. Biz sorunca yandakiler de fark etmiş ve sallandıklarını hissetmişler. Hep beraber hızlı bir şekilde binayı boşalttık. Sonra fark ettik ki orayı kazmışlar ve yarım şekilde bırakmışlar, hiçbir destek koymadan. Şimdi de yaptıkları şeyi toprakla geri kapattılar. Mağduruz, iki bina arasında açılma var, çatlaklar oluştu dedi.

SULTANGAZİ'DE BOŞALTILAN BİNALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
SULTANGAZİ'DE BOŞALTILAN BİNALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
SULTANGAZİ'DE BOŞALTILAN BİNALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
SULTANGAZİ'DE BOŞALTILAN BİNALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
SULTANGAZİ'DE BOŞALTILAN BİNALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
SULTANGAZİ'DE BOŞALTILAN BİNALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
SULTANGAZİ'DE BOŞALTILAN BİNALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
SULTANGAZİ'DE BOŞALTILAN BİNALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
SULTANGAZİ'DE BOŞALTILAN BİNALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
SULTANGAZİ'DE BOŞALTILAN BİNALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
SULTANGAZİ'DE BOŞALTILAN BİNALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
SULTANGAZİ'DE BOŞALTILAN BİNALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
SULTANGAZİ'DE BOŞALTILAN BİNALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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SULTANGAZİ'DE BOŞALTILAN BİNALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haberler
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