SULTANGAZİ'DE BACAĞINDAN VURULAN KİŞİYİ POLİS FARK ETTİ
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SULTANGAZİ'DE BACAĞINDAN VURULAN KİŞİYİ POLİS FARK ETTİ

SULTANGAZİ'DE BACAĞINDAN VURULAN KİŞİYİ POLİS FARK ETTİHaber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)-Sultangazi'de kimliği belirsiz kişiler tarafından bacağından vurulan genci, devriye gezen polis fark etti.

SULTANGAZİ'DE BACAĞINDAN VURULAN KİŞİYİ POLİS FARK ETTİ
03.09.2020 10:37 | Son Güncelleme: 03.09.2020 10:58

SULTANGAZİ'DE BACAĞINDAN VURULAN KİŞİYİ POLİS FARK ETTİ

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)-Sultangazi'de kimliği belirsiz kişiler tarafından bacağından vurulan genci, devriye gezen polis fark etti. Hastaneye kaldırılan genç tedavi altına alındı.

Olay, geçtiğimiz akşam saat 21.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Arazide oturan Mesut Özbaş'ın (29) yanına iddialara göre yüzü maskeli 6 kişi geldi. Özbaş'ın "Ne istiyorsunuz?" sorusunu yanıtsız bırakan kimliği belirsiz 6 kişi, Özbaş'a saldırmaya başladı. Saldırganlardan biri belindeki tabancayı çıkararak Özbaş'ı sağ bacağından vurdu. Saldırganlar olay yerinden kaçarken Özbaş, yardım istemek için yakınlarındaki evlere doğru sürünmeye başladı. Yaralı halde 5 metre sürünen Özbaş, daha fazla ilerleyemedi. Yanında cep telefonu bulunmayan Özbaş'ı, devriye gezen polis ekipleri fark etti. Ekipler, duvara yaslanmış bir şekilde oturan ve kendilerine el sallayan Mesut Özbaş'ın yangına gittiğinde bacağından yaralı olduğunu gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Özbaş, olay yerinde polise verdiği bilgide alkol almak için boş araziye geldiğini kısa bir süre sonra tanımadığı yüzü maskeli 6 kişinin yanına geldiğini ve onların saldırısına uğradığını söyledi. Yaralı, ambulansa alınarak Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis bir süre olay yerinde delil araştırması yaptı.

Kaynak: DHA

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