Sultangazi'de akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar
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Sultangazi'de akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar

SULTANGAZİ'de sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil akaryakıt istasyonuna daldı.

Sultangazi'de akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar
12.05.2020 09:38 | Son Güncelleme: 12.05.2020 10:31

SULTANGAZİ'de sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil akaryakıt istasyonuna daldı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sokağa çıkma kısıtlamasının son günü olan Pazar günü saat 18.15 sıralarında Sultangazi Arnavutköy yolu Habibler mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.  

BOŞ OLAN YOLDA KONTOLDEN ÇIKTI

Sultangazi'den Arnavutköy istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen otomobil boş yolda kaza yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir anda kontrolden çıkarak yolun sağındaki akaryakıt istasyonuna daldı. İddiaya göre hızlı olan otomobil, akaryakıt istasyonundaki akaryakıt pompasına çarparak durabildi. Sürücünün yara almadan atlattığı kazada otomobilde maddi hasar oluştu. Otomobil çağrılan çekici ile olay yerinden kaldırıldı. 

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Kaza akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, akaryakıt istasyonu çalışanın bir araca benzin dolumu yaptığı sırada, beyaz renkli aracın hızla istasyona dalarak, akaryakıt pompasına çarparak durduğu görülüyor. Aracın istasyona daldığını gören çalışanın koşarak uzaklaştığı, kısa bir süre sonra ise araç sürücüsünün araçtan indiği kameraya yansıyor.  

 


Sultangazi'de akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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