SULTANGAZİ'DE AĞAÇLIK ALANDA YANGIN SULTANGAZİ'de otluk alanda başlayan yangın, ağaçlık alana sıçradı.

SULTANGAZİ'de otluk alanda başlayan yangın, ağaçlık alana sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

75. Yıl Mahallesi'nde bulunan otluk alanda saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otluk alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ağaçlık alana sıçradı. Ağaçlık alanda bulunan terk edilmiş bir baraka alevlerin içinde kaldı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, gecekonduların bulunduğu kısma sıçramadan söndürüldü.

"BU YANGIN DAHA BÜYÜK FELAKETLERE YOL AÇABİLİRDİ"

75. Yıl Mahalle Muhtarı Sedat Çetintaş, "Nasıl olduğunu bilmiyoruz ama sürekli burada bir yangın oluyor. Ben 17 yıldır mahalle muhtarıyım burada. Şuralar düzenlense park olsa çalılıklar kalksa... Bugünkü yangın daha büyük felaketlere yol açabilirdi." dedi.

Kaynak: DHA