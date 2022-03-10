Sultangazi beyaza büründü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sultangazi beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı - Selim Bayraktar - Genel
 - Güncelleme:

Sultangazi beyaza büründü Kısa sürede beyaza bürünen ilçe havadan görüntülendi Sultangazi'de sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle işlerine gitmek isteyen vatandaşlar yürümekte zorlandı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi beyaza büründü

Kısa sürede beyaza bürünen ilçe havadan görüntülendi

İSTANBUL - Sultangazi'de sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle işlerine gitmek isteyen vatandaşlar yürümekte zorlandı. Kısa sürede etkili olan kar yağışı ile birlikte beyaza bürünen meydan drone ile havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün gece saatlerinden itibaren kentte beklendiğini duyurduğu kar yağışı, kentin bazı bölgelerinde etkili olmaya başladı. Sultangazi'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Sabah erken saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Aralıklarla etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı vatandaşlar yürümekte zorluk yaşadı.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası oluşan beyaz örtü drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde binaların çatılarının ve yerlerin beyazladığı görülüyor.

Sultangazi beyaza büründü

Sultangazi beyaza büründü

Sultangazi beyaza büründü

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar - Genel

Sultangazi, Drone, kar, Genel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title