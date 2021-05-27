Sultangazi Belediyesi, şehir ormanlarını yaza hazırlıyor

Sultangazi Belediyesi, normalleşme döneminde tedbirleri elden bırakmadığını belirtti.

Sultangazi Belediyesi, normalleşme döneminde tedbirleri elden bırakmadığını belirtti. Vatandaşların güzel bir yaz geçirmesini ve rahatlamasını amaçladığını belirten belediye, şehir ormanlarında temizlik çalışmaları yaparak yaza hazırlık yaptı.

Normalleşme döneminin başlamasıyla birlikte vatandaşların şehir ormanlarından en iyi şekilde istifade etmesini istediğini belirten Sultangazi Belediyesi yetkilileri, temizlik çalışmalarına başladı. Belediyeye bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İşletmeler Müdürlüğü ve Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri bugün, şehir ormanlarında genel temizlik çalışması gerçekleştirdi.

'BANKLAR VE KAMELYALARA BAKIM YAPILDI'

Şehir ormanlarındaki kamelyalar, banklar ve oyun grupları bakımdan geçirildi. Tamir ve boya çalışmaları da gerçekleştirildi. Özellikle vatandaşların yoğun vakit geçirdiği bölgelerde temizlik çalışması yapılırken bir yandan da haşerelere karşı ilaçlama yapıldı.

Ormana ziyarete Malatya'dan geldiğini söyleyen Ferhat Özen, 'Buraya ilk defa geliyoruz. Geldiğimizde dezenfektan çalışmaları başlamıştı. Galiba artık normalleşme sürecine geçiyoruz ve çok mutluyuz. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'a bu titiz çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Baya temiz ve güzel bir ormanla karşılaştık. Kısacası burada hijyenik bir ortam yaratılmış' diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı