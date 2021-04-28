Sultandağı'ndaki kiraz bahçelerinde foto safari
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Sultandağı'ndaki kiraz bahçelerinde foto safari

Sultandağı'ndaki kiraz bahçelerinde foto safari
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde yaklaşık 30 fotoğraf tutkunu, çiçek açmış kiraz bahçelerinde foto safariye katıldı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde yaklaşık 30 fotoğraf tutkunu, çiçek açmış kiraz bahçelerinde foto safariye katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edilen "Sultandağı Kiraz Çiçeği Foto Safari" etkinliğinde "en güzel" kareler fotoğraflandı.

Dünyaca ünlü Afyonkarahisar kirazının önemli bir bölümünün üretildiği ilçede kiraz bahçelerinde düzenlenen etkinliğine katılan Vali Gökmen Çiçek, bahçelerde incelemelerde bulundu.

Baharın simgesi kiraz çiçeklerine hayran kaldıklarını belirten Çiçek, "Bizim, gizemli şehir, diye ifade ettiğimiz Afyonkarahisar'ın her yerinde ayrı bir güzellik var. Bugün de Sultandağı'nın meşhur kiraz bahçelerindeyiz. Kiraz bahçeleri baharın gelişiyle çiçekler açmış, insana bambaşka bir güzellik sunuyor." dedi.

Sultandağı kirazını tanıtmak için burada olduklarını vurgulayan Çiçek, "Türkiye'de ihraç edilen kirazın 3'te biri Sultandağı'ndan karşılanıyor. Bu ciddi bir rakam. Yani Türk ekonomisine, Türk tarımına nasıl bir katkısı olduğunu düşünün. Avrupa başta olmak üzere tüm dünyaya Sultandağı kirazını ihraç ediyoruz. Sultandağı kirazına 'dünyanın en iyi kirazı' diyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Kültür Turizm Müdürü Mehmet Tanır da bölgenin hem tarımsal potansiyeline dikkat çekmek hem de bu görsel şöleni fotoğraf tutkunlarına sunmak için bu etkinliği düzenlediklerine vurgu yaptı.

Doğa fotoğrafçısı Hakan Yılmaz ise geçen yıl da kiraz mevsiminde buraya geldiklerini anımsatarak, "Aynı zamanda Eber Gölü'nde de gün batımları, bir takım geziler yapmıştık. Oradaki hem doğayı hem de farklı tür kuşları çekmiştik. Afyonkarahisar hem doğasıyla hem kültürüyle farklı çeşitlilikleriyle bu anlamda çok fotoğrafik bir şehir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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