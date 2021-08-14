Sultanbeyli orman yangınlarına karşı alarmda
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Sultanbeyli orman yangınlarına karşı alarmda

Sultanbeyli orman yangınlarına karşı alarmda
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Orman İşletme Şefliğini ziyaret ederek orman yangınlarına karşı yürütülen çalışmaları ve yapılan kontrolleri yerinde inceledi.

 Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Orman İşletme Şefliğini ziyaret ederek orman yangınlarına karşı yürütülen çalışmaları ve yapılan kontrolleri yerinde inceledi.

Sultanbeyli Orman İşletme Şefliğine gerçekleştirilen ziyarette Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay'a ilçe emniyet müdürü Uğur Kurak, İlçe tarım ve orman müdürü Ramazan Tekin ve Sultanbeyli Orman İşletme Şefi Ayhan Eygi eşlik etti.

Sultanbeyli Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde ilçede çıkan orman yangını sayısınnı 2019 yılında 77, 2020 yılında 38 iken, 2021 yılının başından bu yana sadece 6 olduğu belirtildi.2019 yılında 6,02 hektar alan yangında zarar görürken 2021 yılında zarar gören alanın 1,11 hektarla sınırlı kalarak yüzde  82 oranında azaldığı kaydedildi.Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, "Sultanbeyli'de özellikle yangın riskinin arttığı yaz mevsiminde İlçe emniyet müdürlüğü ekiplerimiz ile orman işletme şefliğimiz ormanlarımızda havadan ve karadan gece gündüz denetim gerçekleştiriyor. Yapılan bu denetimler ve alınan tedbirler neticesinde orman yangını sayılarında ve yangında zarar gören alan miktarında ciddi azalmalar olduğunu görüyoruz. Ben buradan tüm vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum, lütfen orman yangınları konusunda duyarlı ve dikkatli olalım.Orman yangınlarının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalara verdikleri desteklerden dolayı Valimiz Sayın Ali Yerlikaya'ya, Sultanbeyli Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Keskin'e, İlçe emniyet müdürlüğümüz ile tüm orman teşkilatı personelimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. 

Sultanbeyli orman yangınlarına karşı alarmda
Sultanbeyli orman yangınlarına karşı alarmda
Sultanbeyli orman yangınlarına karşı alarmda
Sultanbeyli orman yangınlarına karşı alarmda

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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