Sultanbeyli Kaymakamlığı korona virüsle mücadelede vatandaşların yardımına koşuyor

Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, korona virüs salgınının başladığı 11 Mart 2020 tarihinden 25 Eylül 2020 tarihine kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın destekleriyle Sultanbeyli'de yaşayan 64 bin 432 vatandaşa 57 milyon 817 bin Türk Lirası...

Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, korona virüs salgınının başladığı 11 Mart 2020 tarihinden 25 Eylül 2020 tarihine kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın destekleriyle Sultanbeyli'de yaşayan 64 bin 432 vatandaşa 57 milyon 817 bin Türk Lirası sosyal yardım dağıttı.

Sultanbeyli Kaymakamlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında ilçede yaşayan 34 bin 742 aile ile Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası kapsamında 21 bin 491 aileye 1000 Türk Lirası sosyal yardımı evlerinde ulaştırdı. Kaymakamlık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kaynaklarıyla ihtiyaç sahibi 10 bin 421 aileye 3 milyon 806 bin Türk Lirası yardım gerçekleştirdi. Sultanbeyli'de pandemi sürecinde toplam 64 bin 432 vatandaşa 57 milyon 817 bin Türk Lirası sosyal yardım dağıtılmış oldu.

Bunun yanında Sultanbeyli'de Darülaceze Vakfı'nın destekleriyle yürütülen "Şefkat Eli" ve "Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli vatandaşlara ev temizlikleri ve tadilat işlemleri yapıldı. Gıda, sıcak yemek, hijyen kiti ve maske ihtiyaçları giderildi. Bu hizmetten yararlanan bin 800 vatandaş için 165 bin 655 Türk Lirası tutarında kaynak harcandı.

"Devletimizin şefkat elini vatandaşlarımıza hissettiriyoruz"

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, "Sosyal devlet olmanın bilinciyle ilçemizdeki ihtiyaç sahibi, yardıma muhtaç ve salgından etkilenerek zor duruma düşen ailelerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Sultanbeyli Kaymakamlığı olarak devletimizin şefkat elini muhtaç vatandaşlarımıza hissettirmek için mesai mefhumu gözetmeden çalışıyoruz. Korona virüs salgınının başladığı andan itibaren vatandaşlarımızın her zaman yanında olarak onlara destek olduk. Yapılan yardımların ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı