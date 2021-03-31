Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay: 22 evsiz vatandaşımıza 400 günlük konaklama hizmeti verdik
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Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay: 22 evsiz vatandaşımıza 400 günlük konaklama hizmeti verdik

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay: 22 evsiz vatandaşımıza 400 günlük konaklama hizmeti verdik

SULTANBEYLİ Kaymakamı Metin Kubilay, "Kimse Dışarıda Kalmasın!

SULTANBEYLİ Kaymakamı Metin Kubilay, "Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim" çalışması kapsamında Sultanbeyli'de bugüne kadar 22 evsiz vatandaşa toplamda 400 günlük konaklama hizmeti verdiklerini söyledi. Sokakta yaşayan vatandaşların olumsuz hava şartlarından korunması için Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla Aralık 2020'den bugüne kadar pandemi koşullarına uygun olarak 22 kişiye toplamda 400 günlük konaklama hizmeti verildi. Sultanbeyli ilçesinde karakollara bildirilen evsiz vatandaşlar, anlaşmalı otellerde tek kişilik odalara yerleştiriliyor, PCR testi yapılıyor, temizlik, giyim, yemek ve barınma ihtiyaçları karşılanıyor. Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay evsiz vatandaşları kaldıkları otelde ziyaret ederek bir süre sohbet etti ve durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay ziyarette yaptığı açıklamada "İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya'nın himayelerinde başlatılan "Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim" çalışması kapsamında ilçemizde bugüne kadar 22 vatandaşımıza toplamda 400 günlük konaklama hizmeti verdik. Hiçbir vatandaşımızın bu soğuk havalarda sokakta kalmaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.Bütün vatandaşlarımızdan ricamız evsiz vatandaşlarımızı gördüklerinde gereken hassasiyeti göstererek emniyet güçlerine haber vermeleridir" dedi.

(Fotoğraf) 


Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay: 22 evsiz vatandaşımıza 400 günlük konaklama hizmeti verdik
Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay: 22 evsiz vatandaşımıza 400 günlük konaklama hizmeti verdik
Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay: 22 evsiz vatandaşımıza 400 günlük konaklama hizmeti verdik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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