Sultanbeyli'den afet bölgelerinde etkilenen vatandaşlara yardım
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Sultanbeyli'den afet bölgelerinde etkilenen vatandaşlara yardım

Sultanbeyli'den afet bölgelerinde etkilenen vatandaşlara yardım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sultanbeyli Kaymakamlığı Şehit Ömer Halisdemir toplantı salonunda, son zamanlarda yaşanan orman yangınları ve sel felaketlerinde zarar gören vatandaşlarınmağduriyetlerinin bir an evvel giderilmesi için gerçekleştirilecek yardım kampanyası hakkında koordinasyon toplantısı yapıldı.

Sultanbeyli Kaymakamlığı Şehit Ömer Halisdemir toplantı salonunda, son zamanlarda yaşanan orman yangınları ve sel felaketlerinde zarar gören vatandaşların

mağduriyetlerinin bir an evvel giderilmesi için gerçekleştirilecek yardım kampanyası hakkında koordinasyon toplantısı yapıldı.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay başkanlığında düzenlenen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Lafçı, kurum müdürleri ile STK ve dernek başkanları katıldı.

Kaymakam Kubilay toplantıda yaptığı konuşmada "Öncelikle son zamanlarda yaşadığımız orman yangını ve sel afetlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Karşı karşıya kaldığımız yangın ve sel felaketlerinin meydana getirdiği tahribatın giderilmesi ve bu felaketlerden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin bir an evvel karşılanması için devletimiz tüm imkanlarını seferber ederek geniş kapsamlı ve gayretli bir çalışma yürütüyor. Yaşanan sel ve yangın felaketleri nedeniyle genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkıda bulunmak üzere başlatılan bu yardım kampanyasında Sultanbeylimizin daha önce de olduğu gibi belediyesiyle, kurumlarıyla, STK'larıyla, dernekleriyle üzerine düşeni fazlasıyla yapacağına

inanıyorum. Yeri gelmişken yangın ve sel felaketlerinin yaşandığı yerlere iş makinesi, hafriyat kamyonu, personel ve ihtiyaç malzemesi destekleri sebebiyle Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Keskin'e ve Sultanbeyli Belediyesine teşekkür ederiz.

Hesap numaralarının yanı sıra vatandaşlarımız "Yangın" ya da "Sel" yazıp 1866'ya 10 TL ücretinde SMS atarak yardım kampanyasına katılabilirler. Türk Milleti olarak yardımseverlik hususunda tüm dünyaya örnek olan bir milletiz. Bu zamanlar milli birlik ve beraberlik içinde dayanışma göstermek için bir imkandır. Ben buradan tüm vatandaşlarımızı güçleri ve imkanları oranında nakdi veya ayni olarak kampanyaya destek olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Sultanbeyli'den afet bölgelerinde etkilenen vatandaşlara yardım
Sultanbeyli'den afet bölgelerinde etkilenen vatandaşlara yardım
Sultanbeyli'den afet bölgelerinde etkilenen vatandaşlara yardım
Sultanbeyli'den afet bölgelerinde etkilenen vatandaşlara yardım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sultanbeyli'den afet bölgelerinde etkilenen vatandaşlara yardım - Haberler
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