Son dakika haberi: SULTANBEYLİ'DE YASA DIŞI BAHİS GÖZALTISI
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Son dakika haberi: SULTANBEYLİ'DE YASA DIŞI BAHİS GÖZALTISI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: SULTANBEYLİ'de, yasa dışı bahisten elde ettiği parayı ATM'ye yatırmaya çalışan ktişi gözaltına alındı.

SULTANBEYLİ'de, yasa dışı bahisten elde ettiği parayı ATM'ye yatırmaya çalışan ktişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, önceki gün Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Bosna Bulvarı'ndaki ATM'den bir kişinin sürekli para çekip yatırdığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, ATM'nin bulunduğu adresin çevresinde bekleyerek, gelen kişileri takibe aldı. Polisler, ATM'den para çeken F.S. (29) isimli kişiden şüphelenerek müdahale etti. Ekipler şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada, yasa dışı bahisten temin edildiği düşünülen 4 bin 900 lira buldu. Polis ekiplerince yapılan kapsamlı araştırmada F.S.'nin bir cep telefonu uygulaması üzerinden yasa dışı bahis oynadığı belirlendi. 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan hakkında işlem yapılan F.S. adli makamlarca serbest bırakıldı.

Son dakika haberi: SULTANBEYLİ'DE YASA DIŞI BAHİS GÖZALTISI
Son dakika haberi: SULTANBEYLİ'DE YASA DIŞI BAHİS GÖZALTISI
Son dakika haberi: SULTANBEYLİ'DE YASA DIŞI BAHİS GÖZALTISI
Son dakika haberi: SULTANBEYLİ'DE YASA DIŞI BAHİS GÖZALTISI
Son dakika haberi: SULTANBEYLİ'DE YASA DIŞI BAHİS GÖZALTISI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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