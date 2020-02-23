Sultanbeyli'de trafik kazası: 1 ölü
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Sultanbeyli'de trafik kazası: 1 ölü

Sultanbeyli'de otoyoldan yaya olarak geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

23.02.2020 21:18 | Son Güncelleme: 23.02.2020 21:18
Sultanbeyli'de trafik kazası: 1 ölü

'de otoyoldan yaya olarak geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

N.F. idaresindeki 48 ST 142 plakalı otomobil, TEM Otoyolu Ankara istikametine seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hanefi S'ye (87) çarptı.

Sürücü kazayı polise bildirirken olay yerine gelen sağlık görevlileri Hanefi S'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

N.F. gözaltına alınırken bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaynak: AA
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