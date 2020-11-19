Sultanbeyli'de Sıfır Atık Projesi kapsamında 495 ton atık toplandı

SULTANBEYLİ'de Sıfır Atık Projesi kapsamında, 495 ton atık toplandı.

SULTANBEYLİ'de Sıfır Atık Projesi kapsamında, 495 ton atık toplandı.

Sultanbeyli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başlatılan ve İstanbul Valiliği'nin koordinesinde yürütülen "Sıfır Atık" projesi Sultanbeyli'de 1 Mart 2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlamıştır. "denildi. Açıklamaya göre, "1 Nisan 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında 299 bin 759 kilogram, 1 Ocak 2020 ile 31 Ekim 2020 tarihleri arasında 195 bin 317 kilogram olmak üzere toplamda 495 bin 76 kilogram atık kaynağında ayrı toplandı. "

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay da yaptığı yazılı açıklamada, atıklarla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Sultanbeylimizdeki tüm kamu ve özel sektör iş yerlerinde sıfır atık uygulamasını başlattık ve Sultanbeyli Kaymakamlığı olarak takibini gerçekleştiriyoruz. Sıfır atık projesi sayesinde atıkların kaynağından planlı bir şekilde toplanması ve taşınmak suretiyle atık ayrıştırma merkezlerinde geri dönüşümünü sağlanmasıyla ilçemizde çok büyük bir ekonomik kaybın önüne geçmiş oluyoruz. Sıfır atık projesi sayesinde israfı önlemiş, kaynakları verimli kullanmış, atık miktarını azaltmış, oluşan atıkların geri dönüşümünü sağlayarak yarınlarımıza daha temiz ve yaşanılabilir bir dünya bırakmış oluyoruz. Kurumlarımızın sıfır atık projesi kapsamında yapacakları faaliyetler ilçemizde çevre duyarlılığı ve geri dönüşüm bilincinin arttırılması noktasında önemli katkılar sağlayacaktır. Tüm vatandaşlarımıza çağrım atıkları kaynağında ayrıştırarak hem ekonomimize hem de doğaya sahip çıkmalarıdır. Çalışmaların yürütülmesinde büyük destek ve katkı sağlayan İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya'ya, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'e, Sultanbeyli Belediyesi'ne, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne, tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarına, mahalle muhtarlarına ve okul müdürlüklerine teşekkür ediyorum."

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı