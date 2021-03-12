Sultanbeyli'de miras yüzünden yeğenlerini öldüren amca tutuklandı

Sultanbeyli'de miras yüzünden yeğenlerini öldüren amca tutuklandı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de miras yüzünden tartıştığı yeğenleri Seher ve Emrah Elitaş'ı silahla vurarak öldüren amca Nusret Elitaş, "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Şüpheli mahkemedeki sorgusunda, "Taraflarla aramızda uyuşmazlık vardı. Konuşmak amacıyla kendileriyle buluştuk, aramızda tartışma çıktı. Ben de haksız tahrik altında silahla ateş ettim" dedi.

Sultanbeyli'de iddiaya göre miras yüzünden tartıştığı yeğenleri Seher Elitaşve onun ağabeyi Emrah Elitaş'ısilahla vurarak öldüren amcaları Nusret Elitaş gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na gönderildi. Savcılık sorgusunun ardından, Nusrettin Elitaş, "kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

"Aramızda uyuşmazlık vardı"

Şüpheli Nusrettin Elitaş mahkemedeki sorgusunda, "Taraflarla aramızda uyuşmazlık vardı. Olayın olduğu gün konuşmak amacıyla kendileriyle buluştuk. Buluştuktan sonra aramızda tartışma çıktı. Bunun akabinde babadan kalma ruhsatsız silahla ben de haksız tahrik altında ateş ettim. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.

Sorgu işlemleri tamamlanan şüpheli Elitaş, "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GAMZE ERDEMİR