Sultanbeyli'de minibüs bakkala girdi

SULTANBEYLİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan minibüs bakkala girdi. Yaralı sürücü tedavi altına alındı.

Kaza dün saat 09.00 sıralarında Sultanbeyli Turgutreis Mahallesi Samet Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 DIL 362 plakalı minibüsün sürücüsü, sokaktan çıkan başka bir araca çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, bakkala girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı minibüs sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Bakkalda hasar meydana geldi.

"25-30 BİN LİRA HASARIMIZ VAR."İşyeri sahibi Kasım Duman, "Sabah dükkanda otururken bu taraftan bir minibüs geliyordu. Sokaktan da bir araba çıkıyordu. Ona vurmamak için geldi bizim dükkana girdi. 25-30 bin lira hasarımız var. Şoför yaralandı. Hastaneye götürdüler. Biz de gittik emniyete ifademizi verdik. Polis geldi keşif yaptı. Yaralının durum iyiydi" dedi. Öte yandan kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı