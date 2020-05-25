SULTANBEYLİ'DE İKİ AİLE ARASINDA KAVGA 2'Sİ AĞIR 6 YARALI
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SULTANBEYLİ'DE İKİ AİLE ARASINDA KAVGA 2'Sİ AĞIR 6 YARALI

Sultanbeyli'de iki aile arasında çıkan tartışmada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

25.05.2020 01:14 | Son Güncelleme: 25.05.2020 01:20

Sultanbeyli'de iki aile arasında çıkan tartışmada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Olay, Hasanpaşa Mahallesi Neşe Sokak'ta dün akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında uzun süredir husumet olan iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken olaya karışan kişiler gözaltına alarak polis merkezine götürüldü.

GÖZALTI ANI CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

Kavga sırasında bir vatandaş, olayda yaşanan gerginliği ve polisin birkaç kişiye müdahale ederek gözaltına aldığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Mahalle muhtarı Orhan Bahadır, Olayın nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Ben sonradan duyarak buraya geldim. Kavga bitmiş, dağılmış. Konuya da vakıf değilim. Sadece yaralıların olduğunu duydum 2-3 tane. Bazı kişilerin de emniyette olduğunu duydum. İki aile arasında bir kavga çıktı, aynı köylülermiş. Aralarında ne oldu ne bitti bilmiyorum. Benim hiç haberim yok ama bıçakla yaralanmışlar. Kaç kişi yaralanmış ve yaralıların durumu nedir, bilmiyorum dedi.

SULTANBEYLİ'DE İKİ AİLE ARASINDA KAVGA 2'Sİ AĞIR 6 YARALI

Kaynak: DHA

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