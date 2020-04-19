Sultanbeyli'de çatı yangını korkuttu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Sultanbeyli'de çatı yangını korkuttu - Haber
Sultanbeyli, Hasanpaşa, İstanbul, 3. Sayfa

Sultanbeyli'de çatı yangını korkuttu

İstanbul Sultanbeyli'de iki katlı 6 daireli apartmanın çatışından çıkan yangın korkuya neden oldu.

19.04.2020 18:43 | Son Güncelleme: 19.04.2020 20:26
Sultanbeyli'de çatı yangını korkuttu

İstanbul Sultanbeyli'de iki katlı 6 daireli apartmanın çatışından çıkan yangın korkuya neden oldu.

Yangın, Hasanpaşa Mahallesi Ufuk Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı 6 daireli bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlere teslim olan çatıya çevredeki vatandaşların çabası yetersiz kalınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alırken, polis ekipleri de sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı meraklı vatandaşları evlerine gönderdi. Yoğun dumandan etkilenen bir kişiye ambulansta müdahale edilirken durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Geçen hafta Türkiye'de başlayan uygulama, İtalya'da da devreye girdi Haber
Geçen hafta Türkiye'de başlayan uygulama, İtalya'da da devreye girdi
Sosyal mesafeli eylem! Netanyahu karşıtlarını korona bile durduramadı Haber
Sosyal mesafeli eylem! Netanyahu karşıtlarını korona bile durduramadı
Trump, İran hakkında söyledikleriyle tüm dünya kamuoyunu şaşırttı Haber
Trump, İran hakkında söyledikleriyle tüm dünya kamuoyunu şaşırttı
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu Haber
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler Haber
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler
Balıkesir'de jandarmaya saldırı! Biri ağır, iki asker yaralı Haber
Balıkesir'de jandarmaya saldırı! Biri ağır, iki asker yaralı
Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin
Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin
Evde tartışıp kendilerini sokağa atan çift 6 bin 300 lira ceza yedi
Evde tartışıp kendilerini sokağa atan çift 6 bin 300 lira ceza yedi
Ağrı'da eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence yapan adam, ölü bulundu
Ağrı'da eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence yapan adam, ölü bulundu
Acun Ilıcalı: Karayipler'de mahsur kalan Türkleri kurtarmak için çalışıyoruz
Acun Ilıcalı: Karayipler'de mahsur kalan Türkleri kurtarmak için çalışıyoruz
ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı
ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı, bunun çok daha öncesi var
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı, bunun çok daha öncesi var
İnfaz yasasından yararlanacak mahkumlar netleşti! İşte kamuoyunun yakından tanıdığı mahkumların akıbeti
İnfaz yasasından yararlanacak mahkumlar netleşti! İşte kamuoyunun yakından tanıdığı mahkumların akıbeti
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu koronavirüsle ilgili Türkçe kelime önerilerinde bulundu
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu koronavirüsle ilgili Türkçe kelime önerilerinde bulundu
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi
23 Nisan saat tam 21.00'de Erdoğan ekranlara çıkacak ve çok özel bir an yaşanacak
23 Nisan saat tam 21.00'de Erdoğan ekranlara çıkacak ve çok özel bir an yaşanacak
Survivor'ın 52. bölümünde büyük gerginlik! Barış ve Yasin birbirine girdi
Survivor'ın 52. bölümünde büyük gerginlik! Barış ve Yasin birbirine girdi
9 yaşındaki evladını kaybeden Ebru Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
9 yaşındaki evladını kaybeden Ebru Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
Ebru Şallı'ya gösterilen tepkinin nedeni ne? 'Biz ne ara bu kadar gaddar olduk?'
Ebru Şallı'ya gösterilen tepkinin nedeni ne? "Biz ne ara bu kadar gaddar olduk?"
Acun'un Sercan'a verdiği 'Fatih Terim' cevabı sosyal medyayı salladı
Acun'un Sercan'a verdiği "Fatih Terim" cevabı sosyal medyayı salladı
Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı
Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı
Çin laboratuvarında 1500 adet virüsün saklandığını kanıtlayan fotoğraflar basına sızdırıldı
Çin laboratuvarında 1500 adet virüsün saklandığını kanıtlayan fotoğraflar basına sızdırıldı
Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı
Osmaniye'de kavga ihbarına giden polisleri darp eden saldırganlar, serbest kaldı
Osmaniye'de kavga ihbarına giden polisleri darp eden saldırganlar, serbest kaldı
Ronaldo'nun karantinada giydiği pijama ve aksesuarların değerinin 3 bin euro olduğu ortaya çıktı
Ronaldo'nun karantinada giydiği pijama ve aksesuarların değerinin 3 bin euro olduğu ortaya çıktı
Gonzalo Higuain koronavirüs nedeniyle İtalya'ya dönmek istemiyor
Gonzalo Higuain koronavirüs nedeniyle İtalya'ya dönmek istemiyor
Denetime yakalanan şahsın sokağa çıkma gerekçesi 'pes' dedirtti: Hastamız vardı ona, gidelim dedik
Denetime yakalanan şahsın sokağa çıkma gerekçesi "pes" dedirtti: Hastamız vardı ona, gidelim dedik
Şenol Güneş, Türkiye'yi seçmesi halinde 10 numarayı Ferdi Kadıoğlu'na verecek
Şenol Güneş, Türkiye'yi seçmesi halinde 10 numarayı Ferdi Kadıoğlu'na verecek
Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım: Ponçiğim benimlesin hep
Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım: Ponçiğim benimlesin hep
İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbul'da 23 Nisan-1 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı olabilir
İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbul'da 23 Nisan-1 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı olabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Semih Yalçın Abdulhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hande Yener Acun Ilıcalı Cengiz Kurtoğlu
Spor Fatih Terim Ergin Ataman Rüştü Reçber Zinedine Zidane Fernando Muslera
Daha Fazla Nisan Wuhan İtalya Twitter
Şu an buradasınız: Sultanbeyli'de çatı yangını korkuttu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 07:43:09. #1.14#
title